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Беніто вкотре забив за молодіжку Динамо – Цітаішвілі намагається не відставати від новачка

18:12 1124 Читать на русском
Беніто вкотре забив за молодіжку Динамо – Цітаішвілі намагається не відставати від новачка
Беніто / Сайт Динамо

Атакувальний хавбек Беніто продовжує набирати кондиції у складі Динамо U-21.

Нігерієць допоміг молодіжці киян перемогти однолітків з Колоса (5:0).

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Підопічні Юрія Мороза оформили розгром ще у першому таймі. Андрієвський чудово виконав штрафний удар, Цітаішвілі також не відмовив собі у задоволенні точно вистрілити з дальної дистанції, а потім асистував Мащенку на третій гол.

Беніто вийшов на другий тайм і вже через 15 хвилин приєднався до побиття Колоса. Зимовий новачок Динамо пробив точнісінько поміж ніг голкіперу. Під завісу матчу Ісаєнко виконав контрольний постріл з пенальті – 5:0.

Динамо U-21 змогло відірватися на три очки від Шахтаря (у донеччан є гра в запасі), а Колос йде на передостанній сходинці, випереджаючи лише СК Дніпро-1.

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