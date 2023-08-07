Підійшов до завершення другий тур української Прем'єр-ліги. Обрано найкращого гравця і коуча за підсумками зіграних матчів.

"Після перемоги вони занесли 120 тисяч грн": український арбітр назвав 2 клуби, які підвищились у класі завдяки хабарям

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, найкращим наставником другого туру елітного дивізіону визнано наставника черкаського ЛНЗ Олександра Ковпака, під керівництвом якого черкасці здобули дебютну премогу в еліті.

Найкращим футболістом туру став Юрій Климчук, який оформив дубль у ворота полтавської Ворскли, принісши другу перемогу поспіль львівському Руху на старті турніру.

Климчук за підсумком голосування випередив Руслана Бабенка з Дніпра-1, а Ковпак – Віталія Пономарьова (Рух), Сергія Лавриненка (Верес) та Юрія Вернидуба (Кривбас).