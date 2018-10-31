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Тренер Челсі оштрафований за провокації в бік Моурінью

09:20 293 Читать на русском
Тренер Челсі оштрафований за провокації в бік Моурінью
Жозе Моурінью рвався самостійно "оштрафувати" Марко Іанні / Фото mirror

Англійська футбольна асоціація (FA) оштрафувала тренера Челсі Марко Іанні.

Марко Іанні, який є асистентом головного тренера Челсі Мауріціо Саррі, оштрафований FA на 6 тисяч фунтів за інцидент наприкінці матчу Челсі – Манчестер Юнайтед (2:2).

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Нагадаємо, після другого голу Челсі Марко Іанні підбіг до лавки Манчестер Юнайтед і відсвяткував гол прямо перед Моурінью, демонстративно помахавши кулаком.

Цей жест розлютив португальця, тому він схопився з крісла, щоб вирішити стосунки з асистенотом Саррі, але стюарди вчасно зреагували на інцидент і розборонили тренерів.

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Челсі - Манчестер Юнайтед: Субота 20 жовтня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Челсі - Манчестер Юнайтед Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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