Тренер Челсі оштрафований за провокації в бік Моурінью

Англійська футбольна асоціація (FA) оштрафувала тренера Челсі Марко Іанні.

Марко Іанні, який є асистентом головного тренера Челсі Мауріціо Саррі, оштрафований FA на 6 тисяч фунтів за інцидент наприкінці матчу Челсі – Манчестер Юнайтед (2:2).

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Нагадаємо, після другого голу Челсі Марко Іанні підбіг до лавки Манчестер Юнайтед і відсвяткував гол прямо перед Моурінью, демонстративно помахавши кулаком.

Цей жест розлютив португальця, тому він схопився з крісла, щоб вирішити стосунки з асистенотом Саррі, але стюарди вчасно зреагували на інцидент і розборонили тренерів.

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