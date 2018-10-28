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Моурінью поліз у бійку з тренером Челсі

20 жовтня 18:35 2778 Читать на русском
Моурінью поліз у бійку з тренером Челсі
Жозе Моурінью / Фото з соцмереж

Неприємний епізод трапився наприкінці матчу Челсі – Манчестер Юнайтед (2:2).

Епізод трапився на 96-й хвилині після того, як півзахисник Челсі Барклі зрівняв рахунок у напруженому поєдинку проти МЮ.

Після голу лавка запасних "синіх" вибухнула емоціями разом з наставником клубу Мауріціо Саррі. Один з асистентів головного тренера Челсі Марко Іанні підбіг до лавки Манчестер Юнайтед і відсвяткував гол прямо перед Моурінью, демонстративно помахавши кулаком.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Цей жест розлютив "Особливого", тому він схопився з крісла і організував сутичку.

Варто відзначити, після інциденту Мауріціо Саррі підійшов до Моурінью, що його заспокоїти, тренери потисли руки.

Англія9 турОлд Траффорд (Манчестер)

Челсі - Манчестер Юнайтед: Субота 20 жовтня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 2
Манчестер Юнайтед
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