Моурінью поліз у бійку з тренером Челсі

Неприємний епізод трапився наприкінці матчу Челсі – Манчестер Юнайтед (2:2).

Епізод трапився на 96-й хвилині після того, як півзахисник Челсі Барклі зрівняв рахунок у напруженому поєдинку проти МЮ.

Після голу лавка запасних "синіх" вибухнула емоціями разом з наставником клубу Мауріціо Саррі. Один з асистентів головного тренера Челсі Марко Іанні підбіг до лавки Манчестер Юнайтед і відсвяткував гол прямо перед Моурінью, демонстративно помахавши кулаком.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Цей жест розлютив "Особливого", тому він схопився з крісла і організував сутичку.

Варто відзначити, після інциденту Мауріціо Саррі підійшов до Моурінью, що його заспокоїти, тренери потисли руки.