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Моурінью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – можливі тренерські перестановки за версією GdS

10:49 1008 Читать на русском
Моурінью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – можливі тренерські перестановки за версією GdS
Жозе Моурінью та Антоніо Конте / Фото Reuters

Звільнення Хулена Лопетегі з посади наставника Реала може спровокувати тренерську революцію у кількох грандів Європи.

Головний тренер МЮ Жозе Моурінью може повернутись в мадридський Реал і зайняти вакантну посаду наставника клубу, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Лопетегі зворушливо подякував Реалу за наданий шанс

Натомість манкуніанців може очолити екс-тренер Челсі Антоніо Конте. Варто відзначити, що саме італійського фахівця різні ЗМІ "сватали" у крісло наставника Реала, але останній відмовився.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу. На його місце призначили тимчасовим виконувачем обов'язків Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

Соларі буде в. о. головного тренера Реала не довше двох тижнів

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Антоніо Конте Антоніо Конте Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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