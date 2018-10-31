toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КУБОК УКРАИНЫ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ

Тренер Челси оштрафован за провокации в адрес Моуринью

09:27 90 Читати українською
Тренер Челси оштрафован за провокации в адрес Моуринью
Жозе Моуринью рвался самостоятельно "оштрафовать" Марко Ианни / Фото mirror

Английская футбольная ассоциация (FA) оштрафовала тренера Челси Марко Ианни.

Марко Ианни, который является ассистентом главного тренера Челси Маурицио Сарри, оштрафован FA на 6 тысяч фунтов за инцидент в конце матча Челси – Манчестер Юнайтед (2:2).

Моуринью полез в драку с тренером Челси

Напомним, после второго гола Челси Марко Ианни подбежал к скамейке Манчестер Юнайтед и отпраздновал гол прямо перед Моуринью, демонстративно помахав кулаком.

Этот жест разозлил португальца, поэтому он вскочил с кресла, чтобы выяснить отношения с асистенотом Сарри, но стюарды вовремя среагировали на инцидент и разняли тренеров.

Моуринью в Реал, Конте в Манчестер Юнайтед – возможные тренерские перестановки по версии GdS

Англия9 турОлд Траффорд (Манчестер)

Челси - Манчестер Юнайтед: Суббота 20 октября 2018

Челси
Матч окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Челси - Манчестер Юнайтед Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
14
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук