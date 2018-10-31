Тренер Челси оштрафован за провокации в адрес Моуринью

Английская футбольная ассоциация (FA) оштрафовала тренера Челси Марко Ианни.

Марко Ианни, который является ассистентом главного тренера Челси Маурицио Сарри, оштрафован FA на 6 тысяч фунтов за инцидент в конце матча Челси – Манчестер Юнайтед (2:2).

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Напомним, после второго гола Челси Марко Ианни подбежал к скамейке Манчестер Юнайтед и отпраздновал гол прямо перед Моуринью, демонстративно помахав кулаком.

Этот жест разозлил португальца, поэтому он вскочил с кресла, чтобы выяснить отношения с асистенотом Сарри, но стюарды вовремя среагировали на инцидент и разняли тренеров.

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