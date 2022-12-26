Андреас Сков Ольсен став третім гравцем Брюгге у сезоні 2022/23, від послуг якого тренер відмовився без пояснення причин.

Головний тренер Брюгге Карл Хуфкенс виключив зі складу своєї команди Андреаса Скова Ольсена на сьогоднішній матч із Льовеном. Про це повідомляє Voetbal International.

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Це вже третій виняток тренером гравців у ході цього сезону. Раніше через це пройшли нападник Роман Яремчук та колумбійський півзахисник Едер Баланта.

Сков Ольсен у Instagram написав, що не зрозумів цього рішення Хуфкенса, оскільки не є травмованим. Потім гравець видалив це повідомлення.

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