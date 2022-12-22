Зюлте-Варегем обіграв на виїзді Дейнзе з рахунком 2:1. Правий захисник гостей Олександр Драмбаєв вийшов у стартовому складі, але вже у перерві його замінили. Його команда поступалася 0:1, але подібно до збірної Франції у фіналі ЧС-2022 забила два м'ячі протягом декількох хвилин – на 86-й та 88-й. Завдяки такому повороту подій Зюлте-Варегем вийшов до чвертьфіналу Кубка.

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Раніше до наступної стадії турніру пробилася і команда Олексія Сича Кортрейк. Червоно-білі здолали Льовен із рахунком 3:1 на виїзді. Сич вийшов у цьому матчі на заміну на 88-й хвилині.

А ось Брюгге Романа Яремчука та Едуарда Соболя сенсаційно поступився вдома Сент-Трюйдену з рахунком 1:4. Таким чином, до чвертьфіналу Кубка Бельгії пробилися лише два українці.

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