Тренер Брюгге исключил из состава очередного игрока: тот пожаловался, а затем удалил пост в Instagram
18:36 - Читати українською
Андреас Сков Ольсен стал третьим игроком Брюгге в сезоне 2022/23, от услуг которого тренер отказался без объяснения причин.
Главный тренер Брюгге Карл Хуфкенс исключил из состава своей команды Андреаса Скова Ольсена на сегодняшний матч с Левеном. Об этом информирует Voetbal International.
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Это уже третье исключение тренером игроков по ходу этого сезона. Ранее через это прошли нападающий Роман Яремчук и колумбийский полузащитник Эдер Баланта.
Сков Ольсен в Instagram написал, что не понял этого решения Хуфкенса, поскольку не является травмированным. Затем игрок удалил это сообщение.
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