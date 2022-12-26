Андреас Сков Ольсен стал третьим игроком Брюгге в сезоне 2022/23, от услуг которого тренер отказался без объяснения причин.

Главный тренер Брюгге Карл Хуфкенс исключил из состава своей команды Андреаса Скова Ольсена на сегодняшний матч с Левеном. Об этом информирует Voetbal International.

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Это уже третье исключение тренером игроков по ходу этого сезона. Ранее через это прошли нападающий Роман Яремчук и колумбийский полузащитник Эдер Баланта.

Сков Ольсен в Instagram написал, что не понял этого решения Хуфкенса, поскольку не является травмированным. Затем игрок удалил это сообщение.

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