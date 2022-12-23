У середу, 21 грудня Брюгге з великим рахунком (1:4) поступився 1/8 фіналу Кубка Бельгії скромному Сент-Трюйдену. Ця поразка могла коштувати головному тренеру команди Карлу Хуфкенсу своєї посади. Але, як інформує Het Laatste Nieuws, гравці Брюгге попросили босів клубу не ухвалювати поспішних рішень.

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Одноклубники Романа Яремчука та Едуарда Соболя заступилися за свого тренера, виявивши бажання продовжувати з ним роботу. Згідно з джерелом, це стало ключовим фактором у рішенні правління Брюгге не звільняти Хуфкенса.

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