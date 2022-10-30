Наставник Брюгге Карл Хуфкенс пояснив, чому Роман Яремчук не потрапив навіть до заявки на матч чемпіонату проти Остенде (4:2).

"Через травми та дискваліфікації захисників я хотів залишити всі варіанти відкритими. Я хотів побачити Б'юкенена в дії позаду. Гадаю, він виконав хорошу роботу.

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Щодо Яремчука, то з ним структурних проблем немає. Він справді хоче принести користь Брюгге. У футбольному плані ми з ним поки що не на одній хвилі, але я переконаний, що він ще може багато чому навчити Брюгге", – цитує Хуфкенса прес-служба Брюгге.

Нагадаємо, Брюгге влітку заплатив Бенфіці за Яремчука рекордні для бельгійського футболу 16+3 млн євро. Поки українець не виправдовує інвестицій – 560 хвилин на полі, 2 голи і 3 асисти.

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