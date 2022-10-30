Наставник Брюгге Карл Хуфкенс объяснил, почему Роман Яремчук не попал даже в заявку на матч чемпионата против Остенде (4:2).

"Из-за травм и дисквалификаций защитников я хотел оставить все варианты открытыми. Я хотел увидеть Бьюкенена в действии позади. Думаю, он проделал хорошую работу.

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Что касается Яремчука, то с ним структурных проблем нет. Он действительно хочет принести пользу Брюгге. В футбольном плане мы с ним пока не на одной волне, но я убежден, что он еще может многому научить Брюгге", – цитирует Хуфкенса пресс-служба Брюгге.

Напомним, Брюгге летом заплатил Бенфике за Яремчука рекордные для бельгийского футбола 16+3 млн евро. Пока украинец не оправдывает инвестиций – 560 минут на поле, 2 гола и 3 ассиста.

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