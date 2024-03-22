Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился эмоциями после вылета от команды Реброва в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

“85 минут игры были такими, что мне и желать большего не приходилось. Жаль ребят... У соперника не было и полумоментов, а это значит, что мы хорошо выполняли свою работу.

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На поражениях учатся, и команда поняла, что может сделать намного больше, чем за предыдущие шесть месяцев и раньше. Я испытываю определенное удовлетворение от того, что Босния и Герцеговина показала, что может играть против более сильных оппонентов. Это уровень Евро, но его оказалось мало", – цитирует Милошевича официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины пропустила от Боснии и Герцеговины после перерыва, однако за 5 минут до завершения основного времени оформила камбэк и вышла в финал плей-офф отбора к Евро-2024.

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