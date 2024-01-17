"Він чудовий хлопець, який віддає все заради команди. Але він невчасно отримав травму, і з того часу команда тільки прогресувала без нього. Для нього також є пріоритетом знайти команду, де він буде отримувати ігровий час. Я не хочу, щоб у команді було багато незадоволених гравців", – наводить слова Рімера Walfoot.be.

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Нагадаємо, Джастін перейшов у Динамо у вересні 2022-го з данського Віборга за 1,5 млн євро (контракт до 30 червня 2027 року). Він добре вписався у київську команду, зігравши 18 поєдинків (1 гол + 1 асисти). Втім, влітку нідерландець раптово не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни і приєднався до Андерлехта.

Лонвейк провів за бельгійців лише 3 матчі (39 хвилин), ставши головним розчаруванням. Клуб планував розірвати з ним угоду, однак в останній момент включив до списку гравців, які вирушать на збори у Туніс. Transfermarkt оцінює хавбека у 800 тисяч євро.

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