"Он замечательный парень, который отдает все ради команды. Но он не вовремя получил травму, и с тех пор команда только прогрессировала без него. Для него также является приоритетом найти команду, где он будет получать игровое время. Я не хочу, чтобы в команде было много недовольных игроков", – приводит слова Римера Walfoot.be.

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Напомним, Джастин перешел в Динамо в сентябре 2022-го из датского Виборга за 1,5 млн евро (контракт до 30 июня 2027 года). Он хорошо вписался в киевскую команду, сыграв 18 поединков (1 гол + 1 ассист). Впрочем, летом голландец внезапно не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны и присоединился к Андерлехту.

Лонвейк провел за бельгийцев лишь 3 матча (39 минут), став главным разочарованием. Клуб планировал разорвать с ним соглашение, однако в последний момент включил в список игроков, которые отправятся на сборы в Тунис. Transfermarkt оценивает хавбека в 800 тысяч евро.

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