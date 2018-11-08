Тренер академії Динамо Вендлер назвав головну проблему Циганкова

Екс-тренер Хоффенхайма та старший тренер в академії Динамо Ромео Вендлер оцінив перспективи півзахисника киян Віктора Циганкова.

"Я працював в Німеччині з нападниками і гравцями групи атаки. У Віктора є інтелект, він постійно хоче працювати і вчитися. Він не тільки талановитий гравець, але ще і дуже працьовитий. Ми проводимо спеціальні тренування для його позиції: як йому забивати і діяти в різних ігрових епізодах.

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Також ми проводимо заняття з психології. Він повинен думати про те, що робить. І ми бачимо, що Циганков стає все більш успішним завдяки нашим методам. М'ячі, які забиває Віктор, ми відпрацьовуємо на тренуваннях.

Він молодий і має великий потенціал для великих клубів, але ще не зараз. Його проблема – занадто багато матчів для молодого гравця, його тіло не готове для такого кількість ігор, йому важко грати кожен матч по 90 хвилин.

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Можливо, через один-два роки це нормалізується, і все буде добре. Він займається спеціальними вправами для свого тіла. З кожним днем ​​йому буде все краще", – сказав Вендлер в ефірі FootballHub.