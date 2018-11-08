Тренер академии Динамо Вендлер назвал главную проблему Цыганкова

Экс-тренер Хоффенхайма и старший тренер в академии Динамо Ромео Вендлер оценил перспективы полузащитника киевлян Виктора Цыганкова.

"Я работал в Германии с нападающими и игроками группы атаки. У Виктора есть интеллект, он постоянно хочет работать и учиться. Он не только талантливый игрок, но еще и очень трудолюбивый. Мы проводим специальные тренировки для его позиции: как ему забивать и действовать в различных игровых эпизодах.

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Также мы проводим занятия по психологии. Он должен думать о том, что делает. И мы видим, что Цыганков становится все более успешным благодаря нашим методам. Мячи, которые забивает Виктор, мы отрабатываем на тренировках.

Он молодой и имеет большой потенциал для больших клубов, но еще не сейчас. Его проблема – слишком много матчей для молодого игрока, его тело не готово для такого количество игр, ему трудно играть каждый матч по 90 минут.

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Возможно, через год-два это нормализуется, и все будет хорошо. Он занимается специальными упражнениями для своего тела. С каждым днем ​​ему все лучше", – сказал Вендлер в эфире FootballHub.