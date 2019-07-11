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Тремулінас ностальгічно пригадав свій перехід у Динамо

13:40 544 Читать на русском
Тремулінас ностальгічно пригадав свій перехід у Динамо
Бенуа Тремулінас в Динамо

Колишній футболіст Бенуа Тремулінас не забуває про період у київському Динамо.

33-річний француз на своїй сторінці у твіттер завантажив фотографію зі свого представлення у статусі футболіста київського клубу.

"Приблизно 6 років тому я приєднався до Динамо Київ", – ностальгуюче підписав фотокадр Тремулінас.

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До слова, лівий захисник належав київському клубу лише один рік, після чого перейшов у Севілью. Загалом футболіст провів за Динамо 17 поєдинків, де відзначився 6 результативними передачами.

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Нещодавно Тремулінас оголосив про завершення професіональної кар'єри після трьох років без футболу, продовжити грати французу завадили травми.

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Динамо Динамо Бенуа Тремулінас Бенуа Тремулінас
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