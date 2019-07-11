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Вест Хем відзначив рік з моменту підписання Ярмоленка веселим відеороликом

13:15 756 Читать на русском
Вест Хем відзначив рік з моменту підписання Ярмоленка веселим відеороликом
Андрій Ярмоленко / Вест Хем

Рівно рік тому, 11 липня, вінгер збірної України Андрій Ярмоленко підписав контракт з Вест Хемом.

Клубний твіттер "молотків" відзначив рік з моменту підписання контракту з гравцем збірної України Андрієм Ярмоленком веселим відеороликом.

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Вест Хем змонтував епізоди з інтерв'ю, де футболіст виражає щирі радісні емоції, та поєднав з голами Ярмоленка. "1 рік Ярмо, 1 рік посмішок", – написано над відео.

До слова, у минулому сезоні українець провів лише 10 поєдинків за Вест Хем в усіх турнірах, більшу частину сезону Ярмоленко пропустив через травму.

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Відеоновини Українці за кордоном
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