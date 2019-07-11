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Верпаковскіс: Якщо брати результати останніх років, то Шахтар популярніший за Динамо у Європі

09:43 193 Читать на русском
Верпаковскіс: Якщо брати результати останніх років, то Шахтар популярніший за Динамо у Європі
Маріс Верпаковскіс / Соцмережі

Колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс розповів, який український клуб найпопулярніший у Європі.

"Який український клуб зараз більш популярний у Європі? Якщо брати результати останніх років і трансфери гравців в Європу – то, звичайно ж, Шахтар. Але, якщо брати ім'я і традиції, то Динамо вище, ніж "гірники".

"Хотілось сказати: "Ну його наф*г", – Верпаковскіс пригадав свій перехід у Динамо

Півфінал Ліги чемпіонів, Шевченко, Ребров, Лобановський. Всі досі це пам'ятають, і знають Динамо. А Шахтар останнім часом зробив великий ривок", – цитує Верпаковскіса Sport Arena.

Нагадаємо, латвієць виступав у складі київського Динамо з 2004 по 2007 роки і одного разу став чемпіоном України, а також тричі виграв національний Кубок.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Маріс Верпаковскіс
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