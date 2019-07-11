Тремулинас ностальгически вспомнил свой переход в Динамо

Бывший футболист Бенуа Тремулинас не забывает о периоде в киевском Динамо.

33-летний француз на своей странице в твиттер загрузил фотографию со своего представления в статусе футболиста киевского клуба.

"Примерно 6 лет назад я присоединился к Динамо Киев", – ностальгирующе подписал фотокадр Тремулинас.

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К слову, левый защитник принадлежал киевскому клубу только один год, после чего перешел в Севилью. В общем футболист провел за Динамо 17 поединков, где отличился 6 результативными передачами.

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Недавно Тремулинас объявил о завершении профессиональной карьеры после трех лет без футбола, продолжить играть французу помешали травмы.