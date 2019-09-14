"Треба налаштуватись на хвилю Динамо", – Михайличенко розповів про найближчі завдання команди

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував поновлення клубного сезону після матчів збірних.

"У якому стані збірники? У різному. Хтось зіграв два матчі, хтось один, хтось взагалі не грав, хтось виграв, хтось програв, хтось невдало зіграв. Завжди після збірних приїжджають в різному психологічному стані.

Тому підготовка була розбита на дві частини, зараз найголовніше – знову об'єднатися, відключитися думками від збірних, проблем, тому що в кожної збірної свої проблеми, вдачі або невдачі. Нам потрібно якомога швидше налаштуватися на хвилю Динамо.

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У нас зараз цікавий, важкий і важливий відрізок часу, де буде досить багато матчів, переїздів, тому потрібно сконцентруватися на роботі. Найближчий матч з Десною дуже важливий і з точки зору психології, і турнірної таблиці.

Як не дивно, будемо грати з одним з лідерів, який цілеспрямовано готувався до цього матчу, вони їхали всією командою на збори на 10 днів у Туреччину. Ситуація їм дозволяла.

В принципі, нічого нового для такої команди, як Динамо, немає. Завжди в клубі дуже багато збірників, що стосується нашої дорослої, молодіжної та юнацької команд. Це така хороша відповідальність, хлопці повинні це розуміти. Я вже не кажу про іноземців.

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Звичайно, ми намагаємося збалансувати стан тих, хто отримав велике навантаження, дати їм легшу роботу. Хто не мав достатньо ігрової практики, підготувати їх, привести в нормальний тонус, збалансувати стан. Тут фізичний стан навіть легший, а психологічний – основне завдання", – сказав Михайличенко YouTube-каналу Динамо.