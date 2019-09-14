"Надо настроиться на волну Динамо", – Михайличенко рассказал о ближайших задачах команды

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал возобновление клубного сезона после матчей сборных.

"В каком состоянии сборники? В разном. Кто-то сыграл два матча, кто-то один, кто-то вообще не играл, кто-то выиграл, кто-то проиграл, кто-то неудачно сыграл. Всегда после сборных приезжают в разном психологическом состоянии.

Поэтому подготовка была разбита на две части, сейчас самое главное – опять объединиться, отключиться мыслями от сборных, проблем, потому что в каждой сборной свои проблемы, удачи или неудачи. Нам нужно как можно быстрее настроиться на волну Динамо.

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У нас сейчас интересный, трудный и важный отрезок времени, где будет достаточно много матчей, переездов, поэтому нужно сконцентрироваться на работе. Ближайший матч с Десной очень важен и с точки зрения психологии, и турнирной таблицы.

Как ни странно, будем играть с одним из лидеров, который целенаправленно готовился к этому матчу, они уезжали всей командой на сборы на 10 дней в Турцию. Ситуация им позволяла.

В принципе, ничего нового для такой команды, как Динамо, нет. Всегда в клубе очень много сборников, что касается и нашей взрослой, молодежной и юношеской. Это такая хорошая ответственность, ребята должны это понимать. Я уже не говорю об иностранцах.

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Конечно, мы пытаемся сбалансировать состояние тех, кто получил большую нагрузку, дать им более легкую работу. Кто не имел достаточно игровой практики, подготовить их, привести в нормальный тонус, сбалансировать состояние. Здесь физическое состояние даже легче, а психологическое – основная задача", – сказал Михайличенко YouTube-каналу Динамо.