У 11 турі чемпіонату Каріоки зустрічалися між собою Флуміненсе та Ботафого (2:4). У компенсований час до другого тайму гравці "славних" влаштували шоу зі своїм партнером.

Епічні фейли захисника та голкіпера призвели до курйозного гола – відео провалу року

Ярлен отримав пошкодження, коли Ботафого вів у рахунку з перевагою в один м'яч. Нападник перебував за бічною лінією, але партнер по команді перетягнув його на поле, щоб потягнути час. Голкіпер Флуміненсе зробив зворотну дію. У той час запасний гравець Ботафого знову перетягнув Ярлен на поле. У підсумку в компенсований час "славні" забили четвертий м'яч у ворота суперника і оформили перемогу.

У турнірній таблиці Ботафого перебуває на п'ятому місці з 20 балами. Флуміненсе розташувався на четвертій сходинці та має на одне очко більше.