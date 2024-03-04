Епічні фейли захисника та голкіпера призвели до курйозного гола – відео провалу року
У чемпіонаті Чилі забили найдивовижніший автоголо у поточному сезоні.
У матчі чилійської Прімери В другого туру Сан-Маркос здобув перемогу над Універсідад Консепсьон з рахунком 3:1. Захисник Даніеле Вісенсіо відзначився дивним автоголом.
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Під кінець першого тайму оборонець Сан-Маркоса перехопив передачу у своїй штрафній. М'яч піднявся високо у повітря. Голкіпер дивився як Вісенсіо підіймається з газону й обидва гравці втратили концентрацію буквально на хвилину. У той момент, м'яч вже опускався на поле і полетів у ворота. Ворота вже не встиг врятувати свою команду.
Сан-Маркос у турнірній таблиці перебуває на другій сходинці з трьома балами. Універсідад Консепсьон розташувався на 13 місці без набраних очок.