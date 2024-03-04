В 11 туре чемпионата Кариоки встречались между собой Флуминенсе и Ботафого (2:4). В компенсированное время ко второму тайму игроки "славных" устроили шоу со своим партнером.

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Ярлен получил повреждение, когда Ботафого вел в счете с преимуществом в один мяч. Нападающий находился за боковой линией, но партнер по команде перетащил его на поле, чтобы потянуть время. Голкипер Флуминенсе совершил обратное действие. В то время запасной игрок Ботафого снова перетащил Ярлена на поле. В итоге в компенсированное время "славные" забили четвертый мяч в ворота соперника и оформили победу.

В турнирной таблице Ботафого находится на пятом месте с 20 баллами. Флуминенсе расположился на четвертой строчке и имеет на одно очко больше.