"Це травма для всієї команди. Ми були засмученими та здивованими. Але вже минула ціла доба відтоді, як Тоналі та Дзаньйоло залишили розташування. Ми попрощалися з ними, багато з нас обійняли їх. Ніколо та Сандро відчували себе знищеними.

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Коли збірна збирається разом і переживає матчі як національна команда – завжди виникають особливі стосунки. Відносини – це друга річ, яку вони несуть із собою, окрім результатів. Думаю, це вада, яка може трапитися серед молодих людей. Ми взяли на себе зобов’язання вчити їх багатьом речам і продовжуватимемо слідкувати за гравцями, щоб дати їм можливість через знання отримати те, що для них є найважливішою розвагою", – наводить слова Спаллетті TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, що в Італії розгорівся скандал через розслідування участі кількох гравців у нелегальній букмекерській мережі. Серед підозрюваних опинились Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньйоло, яких допитали в розташуванні "Скуадри адзурри".

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