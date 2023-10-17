"Травма для всієї збірної Італії": Спаллетті відреагував на скандальний від'їзд двох зірок через проблеми із законом
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував візит поліції до розташування команди, аби допитати Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньйоло.
"Це травма для всієї команди. Ми були засмученими та здивованими. Але вже минула ціла доба відтоді, як Тоналі та Дзаньйоло залишили розташування. Ми попрощалися з ними, багато з нас обійняли їх. Ніколо та Сандро відчували себе знищеними.
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Коли збірна збирається разом і переживає матчі як національна команда – завжди виникають особливі стосунки. Відносини – це друга річ, яку вони несуть із собою, окрім результатів. Думаю, це вада, яка може трапитися серед молодих людей. Ми взяли на себе зобов’язання вчити їх багатьом речам і продовжуватимемо слідкувати за гравцями, щоб дати їм можливість через знання отримати те, що для них є найважливішою розвагою", – наводить слова Спаллетті TuttoMercatoWeb.
Нагадаємо, що в Італії розгорівся скандал через розслідування участі кількох гравців у нелегальній букмекерській мережі. Серед підозрюваних опинились Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньйоло, яких допитали в розташуванні "Скуадри адзурри".
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