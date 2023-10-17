"Это травма для всей команды. Мы были расстроены и удивлены. Но уже прошли целые сутки с тех пор, как Тонали и Дзаньоло покинули расположение. Мы попрощались с ними, многие из нас обняли их. Николо и Сандро чувствовали себя уничтоженными.

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Когда сборная собирается вместе и переживает матчи как национальная команда – всегда возникают особые отношения. Отношения – это вторая вещь, которую они несут с собой, кроме результатов. Думаю, это недостаток, который может случиться среди молодых людей. Мы взяли на себя обязательства учить их многим вещам и будем продолжать следить за игроками, чтобы дать им возможность через знания получить то, что для них является самым важным развлечением", – приводит слова Спаллетти TuttoMercatoWeb.

Напомним, что в Италии разгорелся скандал из-за расследования участия нескольких игроков в нелегальной букмекерской сети. Среди подозреваемых оказались Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которых допросили в расположении "Скуадры адзурры".

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