"Мене завжди тепло зустрічають. Почуваюся як удома щоразу, коли повертаюся. Звісно, було дуже приємно побачитися з усіма: з Дарійо, з гравцями. Завжди радий бути з командою. Гарні емоції. Почуваюся мотивованим, адже коли ти не на полі, то завжди хочеш повернутися і більше працювати для цього. Прагну знову грати.

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Відновлення проходить дуже важко, адже я був сам у Києві, а потім в Амстердамі. Наразі я з командою, гарно проводжу час і чекаю, коли зможу грати. Уже невдовзі. Усе залежить від мого тіла, від того, що мені дозволить робити лікар. Але можу сказати, що скоро.

Новий тренер? – Я слідкував за всім, що відбувалося з попереднім штабом. А з новим тренером познайомився в Нідерландах. Дуже щасливий, що він приєднався до нашої команди. Уже хочеться попрацювати з ним на тренуваннях. Він працював у Феєнорді, а я знаю, як грає ця команда. Ми зустрічалися з ними минулого сезону. Коли він перебував у Нідерландах, ми іноді бачились. Тепер він з нами, і нам дуже пощастило", – цитує Траоре клубна прес-служба Шахтаря.

Додамо, що матч Шахтар – Барселона відбудеться сьогодні, початок о 19:45. Після 3 турів "гірники" мають 3 очки, а у каталонців максимум.

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