"Меня всегда тепло встречают. Чувствую себя как дома каждый раз, когда возвращаюсь. Конечно, было очень приятно увидеться со всеми: с Дарио, с игроками. Всегда рад быть с командой. Хорошие эмоции. Чувствую себя мотивированным, ведь когда ты не на поле, то всегда хочешь вернуться и больше работать для этого… Стараюсь снова играть.

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Восстановление происходит очень тяжело, ведь я был сам в Киеве, а потом в Амстердаме. Пока я с командой, хорошо провожу время и жду, когда смогу играть. Уже скоро. Все зависит от моего тела, от того, что мне разрешит делать врач. Но могу сказать, что скоро.

Новый тренер? – Я следил за всем, что происходило с предыдущим штабом. А с новым тренером познакомился в Нидерландах. Очень счастлив, что он присоединился к нашей команде. Уж хочется поработать с ним на тренировках. Он работал в Фейенорде, а я знаю, как играет эта команда. Мы встречались с ними в прошлом сезоне. Когда он находился в Нидерландах, мы иногда виделись. Теперь он с нами, и нам очень повезло", – цитирует Траоре клубная пресс-служба Шахтера.

Добавим, что матч Шахтер – Барселона состоится сегодня, начало в 19.45. После 3 туров "горняки" имеют 3 очка, а у каталонцев максимум.

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