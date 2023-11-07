Шахтар в рамках матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться з Барселоною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі презентацію найбільш статусного матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів 2023/24.

Протистояння з Барселоною у поточному сезоні сприймається лишень як вітрина. Мовляв, важливо продемонструвати красивий футбол, підсвітивши зірок у Європі. Якщо вдасться поступитись гранду з гідним рахунком, то взагалі супер. Ніхто не спитає "гірників" за поразку, тому що різниця в класі величезна.

Шахтар – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Навіть Маріно Пушіч піддався цьому вайбу, заявивши про бажання грати сміливо. "Я просто хочу, щоб ми боролися та дотримувалися своїх принципів гри, а потім побачимо, що отримаємо в підсумку", – додав коуч донеччан. Це – максимально правильний підхід з точки зору тактики й видовищності, однак в стратегічному плані нехтування результатом може дорого обійтись Шахтарю.

Насправді, поєдинок у Гамбурзі має велике турнірне значення. У Барселони завдання просте – перемога гарантує достроковий вихід у плей-офф ЛЧ, що дозволить сконцентруватись на Ла Лізі. Донеччани ж ризикують пролетіти повз євровесну взагалі, адже Антверпен відстає всього на три залікові бали. У наступному турі наша команда зустрінеться саме з бельгійцями.

Існує ризик поразки підопічним Марка Ван Боммеля – все ж, у нього доволі сильний колектив. Плюс, Антверпен здатний щось добрати в Португалії та у матчі з невмотивованою Барселоною. Саме тому Шахтарю було б круто зачепитись бодай за нічию з "блаугранас". Одне додаткове очко може стати вирішальним у битві за третє місце.

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Виїзний поєдинок з Барселоною показав, що чіплятись за результат дійсно можна. Так, каталонці все одно матимуть купу моментів, тож без фарту не обійтись – однак біля власних воріт вони дозволяють створювати не менше. Це підтверджено не тільки Судаковим і Ко, а і кожним другим матчем "блаугранас" в поточному сезоні.

Сосьєдад на вихідних відверто розривав підопічних Хаві. Теж саме робив і Порту в другому таймі – обидві команди підвела реалізація. Бойову нічию з Барселоною розписали Гранада й Мальорка, а Сельта вела 2:0 до 60-х хвилин. Кризовий Вільяреал, який нині бореться за виживання, забивав у ворота тер Штегена тричі. Словом, чемпіон Іспанії дає шанси усім, хто бажає створити сенсацію.

І ось у цьому контексті слова Маріно Пушіча про бажання працювати сміливо, дотримуючись власних принципів, грають іншими фарбами. Перший тайм у Барселоні показав, що сидіти всією командою на власній половині в схемі 4-4-2, намагаючись читати передачі – не варіант. Шахтар слабкий в оборонному малюнку, причому майже у всіх аспектах. Каталонці створювали пожежі будь-де і на будь-який смак.

А от працюючи сміливіше, з високими позиціями фулбеків та спробами коротко виходити з-під тиску, Шахтар ледь не зачепився за нічию. Що й не дивно. Працюючи з позиції андердога, надзвичайно важливо скорочувати відставання в класі через провокування хаосу й перехідних фаз. Тоді моменти з'являться у обох команд, а не тільки у фаворита.

Шахтар – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донеччани згадали про цю аксіому й могли отримати винагороду. І це при тому, що аж надто сміливого стилю ми не побачили – "гірники" навіть у другому таймі залишали більшість футболістів позаду й пригальмовували у контратаках. Про баланс підопічні Маріно Пушіча не забували, хоча був резон порушити його. На виїзді Шахтар точно нічого не втрачав.

Словом, рецепт успіху з Барсою виглядає простим. На папері. На практиці ж реалізувати задумане надзвичайно складно – все ж, доведеться тягатись з найбільш інтенсивним пресингом у Європі. При цьому матч-відповідь буде втричі складнішим, ніж зустріч на Монжуїці.

"Блаугранас" підходять до зустрічі з мінімальними кадровими втратами. У них знову є Гаві, Лєвандовскі й Рафінья – і вони надзвичайно вмотивовані. Тепер Барселона гратиме не у своє задоволення, а на результат. Крім того, у календарі більше немає Ель Класіко, а значить немає сенсу додатково берегти ніжки.

Словом, сьогодні Шахтар відчує на собі міць вмотивованої основи Хаві. І цю міць доведеться витримувати без двох лідерів. Будемо сподіватись, що втрати не сильно позначаться на грі, хоча чомусь одразу згадується вірш Лесі Українки – Contra spem spero.

Кадрова ситуація

Травмовані: Серхі Роберто, Де Йонг – Бондаренко, Траоре, Петряк

Дискваліфіковані: Конопля (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Барселона

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Келсі

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кунде, Мартінес – Канселу, Гаві, Гюндоган, Бальде – Лопес – Лєвандовскі, Феліш

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Хотілось би, щоб із цією Барсою якось поборолись за очки, а не тільки за "шахтарівський футбол". Хоча без "шахтарівського футболу" за результат, схоже, зачепитись і не вдасться. Занадто вже потрібні ці очечки перед протистоянням з Антверпеном.

Звісно, неправильно щось вимагати від української команди у зустрічі з європейським грандом, та ще й граючи без двох ключових футболістів – однак колись "гірники" рознесли Реал другим складом, причому у Мадриді. Нинішня Барса не набагато потужніша за тих "вершкових".

Так, напіврезерв Хаві створив 999 моментів у матчі з донеччанами на Монжуїці, а сьогодні вийде основа. От тільки кожен другий середняк у поточному сезоні ганяв цю основу в хвіст і гриву. Шахтар сильніший за багатьох із кривдників "блаугранас", тож ми наважимось на максимально сміливий прогноз.

Ставимо на нічию. Чи віримо ми у неї? Не знаємо, але вона цілком можлива. Прогнозувати перемогу над настільки потужним і вмотивованим суперником було б занадто, однак за очечко зачепитись реально. Важливо тільки помолитись, тому що без допомоги вищих сил результату не досягнути

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