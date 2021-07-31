Фанати Ешторіла у соцмережах різко виступили проти трансфера Романа Зозулі через патріотичні погляди українця, інформує AS.

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Зокрема, вони розмістили обличчя нападника та знак заборони, демонструючи те, що не приймуть гравця у команді. Також вболівальники писали напряму президенту Ешторіла Алешандре Фарії, повідомляючи, що будуть освистувати Зозулю, якщо той таки приєднається до клубу. Цікаво, що фанати не мають сумнівів щодо професіональних навиків гравця.

Нагадаємо, Зозуля став вільним агентом після чотирьох років виступів за Альбасете. Загалом форвард відіграв за команду 142 поєдинки, записавши до свого активу 26 голів та 11 асистів. Роман міг продовжити виступи в Сегунді, однак його перехід в Алькоркон зірвали фанати, звинувативши українця у "фашизмі".

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