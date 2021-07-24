Фанатські групи Алькоркона сподіваються, що Роман Зозуля не перейде у їхній клуб. Ультрас вже встигли виступити з резонансними заявами, звинувативши українця в надмірному патріотизмі та фашизмі через його політичні погляди, повідомляє AS.

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"Коли серед груп фанатів існують різні думки, найкраще рішення – вислухати думки всіх. Але ми все одно згодні з дечим: це лайно, це породжує розкол, гнів... Чого не було раніше", – написала Penas del Alcorcon у своїх соціальних мережах.

"Футболіст Роман Зозуля – не просто патріот. Він фашист, який підтримує батальйон "Азов" – українське нацистське воєнізоване угруповання. Цій особистості немає місця у нашому клубі і місті. Їхня ідеологія прямо суперечить нашим цінностям", – заявив фанатський клуб Seccion Petaka.

Не залишилась осторонь скандалу і уболівальницька група Pena La Previa: "Ми вважаємо, що підписання гравця, який публікував фото з нацистськими цифрами і підтримує ультраправі та фашистські угруповання в його країні, – помилка. Це несумісно з цінностями терпимості і поваги, які просуває цей спорт".

Нагадаємо, у 2017 році Зозуля вже стикався з подібними проблемами – через протести фанатів Райо Вальєкано зірвався трансфер українця з Бетіса.

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