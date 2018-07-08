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Трансфер Ярмоленка у Вест Хем відкладається, – ЗМІ

18:28 3 Читать на русском
Трансфер Ярмоленка у Вест Хем відкладається, – ЗМІ
Андрій Ярмоленко / Getty Images

Півзахисник Борусії Д Андрій Ярмоленко може не перейти у Вест Хем найближчим часом.

Медогляд та офіційний перехід Ярмоленка у Вест Хем відкладається, повідомляє Команда 1.

Причини видання не називає.

Раніше повідомлялось, що "молотобійці" узгодили з Борусією Д трансфер українця за 17,5 мільйонів фунтів, а сам гравець приєднається до нових партнерів у Швейцарії.

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