Трансфер Ярмоленка у Вест Хем відкладається, – ЗМІ

Півзахисник Борусії Д Андрій Ярмоленко може не перейти у Вест Хем найближчим часом.

Медогляд та офіційний перехід Ярмоленка у Вест Хем відкладається, повідомляє Команда 1.

Причини видання не називає.

Раніше повідомлялось, що "молотобійці" узгодили з Борусією Д трансфер українця за 17,5 мільйонів фунтів, а сам гравець приєднається до нових партнерів у Швейцарії.