Трансфер Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, – СМИ

Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко может не перейти в Вест Хэм в ближайшее время.

Медосмотр и официальный переход Андрея Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, сообщает Команда 1.

Причины издание не называет.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" согласовали с Боруссией Д трансфер украинца за 17,5 миллионов фунтов, а сам игрок присоединится к новым партнерам в Швейцарии.

