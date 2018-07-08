toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Трансфер Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, – СМИ

18:28 30 Читати українською
Трансфер Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, – СМИ
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Полузащитник Боруссии Д Андрей Ярмоленко может не перейти в Вест Хэм в ближайшее время.

Медосмотр и официальный переход Андрея Ярмоленко в Вест Хэм откладывается, сообщает Команда 1.

Причины издание не называет.

Ранее сообщалось, что "молотобойцы" согласовали с Боруссией Д трансфер украинца за 17,5 миллионов фунтов, а сам игрок присоединится к новым партнерам в Швейцарии.

Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Вест Хэм Вест Хэм Англия Трансферы Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
54
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук