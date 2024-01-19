"В Україні війна, в Україні біда. Україна та українці переживають найважчі часи. Український футбол теж переживає найважчий час. Ви подивіться на рейтинги наших клубів у Європі – ми на 18-му місці. Навіть у 1990-ті роки ситуація була кращою. І якщо так триватиме, наш уболівальник уже не почує гімн Ліги чемпіонів.

Шахтар офіційно підтвердив трансфер коштовного новачка

Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами.

Про що це свідчить? Що наш президент створює, можливо, найсильнішу команду за всю історію Шахтаря. Щоб нас поважали у Європі, щоб ми вигравали європейські трофеї. Руки ми не опустимо. І робитимемо все, щоб гімн Ліги чемпіонів лунав на українських стадіонах", – поділився Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" завершили трансфер бразильця Кевіна. Вінгер обійшовся Шахтарю в 12 млн євро плюс ще можливі 3 млн бонусами.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?