Трансфер Санчеса в Інтер під загрозою – відома причина

Трансфер форварда Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса в Інтер перебуває на межі зриву.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта заблокував перехід нападника Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса в міланський клуб, повідомляє Calciomercato.com.

Інтер домовився з Санчесом щодо переходу, – ЗМІ

Раніше повідомлялося, що агент Санчеса провів переговори з представниками "нерадзуррі" і погодив умови особистого контракту форварда з міланським клубом. Однак, за інформацією джерела, Маротта в останній момент відмовився від переходу Санчеса. При цьому причини відмови від трансферу залишаються невідомими.

Нагадаємо, Алексіс перейшов в Манчестер Юнайтед на початку 2018 року з лондонського Арсенала. У минулому сезоні Санчес забив 2 м'ячі і віддав 4 результативні передачі в 27 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Контракт чилійця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2022 року.

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