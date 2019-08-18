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Трансфер Санчеса в Інтер під загрозою – відома причина

13:13 398 Читать на русском
Трансфер Санчеса в Інтер під загрозою – відома причина
Алексіс Санчес / PA

Трансфер форварда Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса в Інтер перебуває на межі зриву.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта заблокував перехід нападника Манчестер Юнайтед Алексіса Санчеса в міланський клуб, повідомляє Calciomercato.com.

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Раніше повідомлялося, що агент Санчеса провів переговори з представниками "нерадзуррі" і погодив умови особистого контракту форварда з міланським клубом. Однак, за інформацією джерела, Маротта в останній момент відмовився від переходу Санчеса. При цьому причини відмови від трансферу залишаються невідомими.

Нагадаємо, Алексіс перейшов в Манчестер Юнайтед на початку 2018 року з лондонського Арсенала. У минулому сезоні Санчес забив 2 м'ячі і віддав 4 результативні передачі в 27 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Контракт чилійця з манкуніанцями розрахований до 30 червня 2022 року.

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Італія Інтер Інтер Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес
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