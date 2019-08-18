Інтер домовився з Санчесом щодо переходу, – ЗМІ

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес найближчим часом приєднається до міланського Інтера.

Міланський Інтер домовився з Алексісом Санчесом щодо умов переходу гравця до табору "нерадзуррі", повідомляє твіттер Джанлуки Ді Марціо.

Санчес хоче покинути Манчестер Юнайтед у це трансферне вікно, – ЗМІ

Зазначається, що тепер клуби мають домовитись між собою. Додамо, що Манчестер Юнайтед активно шукав покупця на зіркового чилійця.

У минулому сезоні Санчес провів за Манчестер Юнайтед 20 матчів в АПЛ і забив 1 гол.

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