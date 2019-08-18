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Трансфер Санчеса в Интер под угрозой – известна причина

13:13 82 Читати українською
Трансфер Санчеса в Интер под угрозой – известна причина
Алексис Санчес / PA

Трансфер форварда Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса в Интер находится на грани срыва.

Генеральный директор Интера Беппе Маротта заблокировал переход нападающего Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.

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Ранее сообщалось, что агент Санчеса провел переговоры с представителями "нерадзурри" и согласовал условия личного контракта форварда с миланским клубом. Однако, по информации источника, Маротта в последний момент отказался от перехода Санчеса. При этом причины отказа от трансфера остаются неизвестными.

Напомним, Алексис перешел в Манчестер Юнайтед в начале 2018 году с лондонского Арсенала. В прошлом сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт чилийца с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

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