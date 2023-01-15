Трансферна сага Мудрика підійшла до завершення. Українець 15 січня став гравцем Челсі, підписавши контракт на 8,5 року.

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"Ми раді вітати Михайла в Челсі. Він надзвичайно захоплюючий талант, який, на нашу думку, стане чудовим доповненням до нашої команди як зараз, так і в наступні роки. Він додасть ще більшої глибини нашій атаці, і ми знаємо, що його дуже тепло приймуть у Лондоні", – цитує Тодда Бьолі офіційний сайт Челсі.

Шахтар гарантовано отримає за 22-річного Мудрика 70 мільйонів євро, що є рекордом в історії українського футболу. Сума трансферу може зрости до 100 мільйонів, адже в угоді передбачені 30 млн бонусів.

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