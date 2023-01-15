"Пенсіонери" у перерві матчу АПЛ проти Крістал Пелас презентували свого новачка присутнім уболвальникам.

Після першого тайму поєдинку 22-річний українець вийшов на поле Стемфорд Брідж, щоб привітатися з фанатами своєї нової команди. Михайло Мудрик із прапором України зробив символічний вихід у центр поля.

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У складі Челсі екс-вінгер Шахтаря гратиме під 15-м номером. Потенційним дебютним матчем Мудрика в команді Грема Поттера є поєдинок АПЛ проти Ліверпуля, який запланований на 21 січня.

Нагадаємо, Шахтар гарантовано отримає за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро. Ще 30 млн Челсі може заплатити як бонуси. Українець підписав контракт на 8,5 року.

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Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023