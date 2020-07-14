Михайліченко за крок від переходу в Андерлехт – відомі деталі контракту

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко вже незабаром може стати гравцем Андерлехта.

Михайліченко таки завершить сезон у складі Зорі, якій належить зіграти ще два матчі, після чого приєднається до бельгійського клубу, стверджує Voetbal Belgie.

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За інформацією видання, Андерлехт заплатить за 23-річного українця півмільйона євро, а сам футболіст поставить свій підпис під контрактом на чотири роки.

Нагадаємо, за 2 тури до завершення чемпіонату України Зоря посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Віктора Скрипника випереджає Динамо на 1 пункт.

До слова, сам Михайліченко і нинішньому сезоні провів 33 матчі за луганську команду у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Тransfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро.

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