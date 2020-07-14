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Михайліченко за крок від переходу в Андерлехт – відомі деталі контракту

09:44 - Читать на русском
Михайліченко за крок від переходу в Андерлехт – відомі деталі контракту
Богдан Михайліченко / фото: Зоря

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко вже незабаром може стати гравцем Андерлехта.

Михайліченко таки завершить сезон у складі Зорі, якій належить зіграти ще два матчі, після чого приєднається до бельгійського клубу, стверджує Voetbal Belgie.

Пластун пояснив, чому Михайліченку варто змінити Зорю на Андерлехт

За інформацією видання, Андерлехт заплатить за 23-річного українця півмільйона євро, а сам футболіст поставить свій підпис під контрактом на чотири роки.

Нагадаємо, за 2 тури до завершення чемпіонату України Зоря посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Віктора Скрипника випереджає Динамо на 1 пункт.

До слова, сам Михайліченко і нинішньому сезоні провів 33 матчі за луганську команду у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі. Тransfermarkt оцінює його в 800 тисяч євро.

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Трансфери Головне Зоря Зоря Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайліченко
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