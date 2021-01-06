"Тарас дуже добре виступав у Ліберці. Крім того, восени він здобув цінний досвід в Лізі Європи і тим самим зробив значний крок вперед у своїй кар'єрі.

Качараба підписав контракт зі Славією Прага

Після того, як у нашого оборонця Ондржея Карафіти не було великих навантажень, трансфер Качараби нам здається ідеальним. Ми віримо, що Тарас зробить собі ім'я в нашій футболці", – цитує Білека офіційний сайт Славії.

Зауважимо, 25-річний Качараба пішов на підвищення у чемпіонаті Чехії, перейшовши в Славію (1 місце) зі Слована (8 позиція) на правах піврічної оренди. Лідер тамтешніх змагань матиме змогу викупити українського захисника за близько 750 тисяч євро по завершенні сезону. У поточному ігровому році гравець провів за Слован 17 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи.

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