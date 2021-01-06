"Тарас очень хорошо выступал в Либерце. Кроме того, осенью он получил ценный опыт в Лиге Европы и тем самым сделал значительный шаг вперед в своей карьере.

Качараба подписал контракт со Славией Прага

После того, как у нашего защитника Ондржея Карафиты не было больших нагрузок, трансфер Качарабы нам кажется идеальным. Мы верим, что Тарас сделает себе имя в нашей футболке", – цитирует Билека официальный сайт Славии.

Заметим, Тарас пошел на повышение в чемпионате Чехии, перейдя в Славию (1 место) из Слована (8 позиция) на правах полугодичной аренды. Лидер местных соревнований сможет выкупить украинского защитника за около 750 тысяч евро по окончании сезона. В текущем игровом году игрок провел за Слован 17 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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