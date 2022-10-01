"Він був на перегляді у Бенфіці півтора місяця. Проблема в тому, що він привіз до Лісабона разом із собою мікротравму.

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Всі чекали, поки він відновиться, але він не одужав остаточно, поїхав до Базеля, і там якийсь дивак влетів йому в ногу на одному з тренувань.

Напередодні гравець повернувся в Україну, він був у Лондоні. Йому виповнилося 18 років, це серйозне рішення. Він розуміє наслідки цього рішення. Зараз він повертається в СК Дніпро-1 U-19, але треба розуміти, що грати він не буде. У нього пошкодження бокової зв'язки коліна, десь 3-4 місяці, тобто до наступного року він буде лікуватися", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Ківінда – вихованець Академії СК Дніпро-1 (в ДЮФЛУ провів 68 матчів, в яких забив 37 голів). Минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату України U-19 (14 голів у 16 матчах). Раніше повідомлялось, що Ківінда може отримати статус біженця і, як наслідок, португальське чи навіть англійське громадянство.

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