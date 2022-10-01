"Он был на просмотре в португальском клубе полтора месяца. Проблема в том, что он привез в Лиссабон вместе с собой микротравму.

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Все ждали, пока он восстановится, но он не выздоровел окончательно, поехал в Базель, и там какой-то чудак влетел ему в ногу на одной из тренировок.

Накануне игрок вернулся в Украину, он находился в Лондоне. Ему исполнилось 18 лет, это серьезное решение. Он понимает последствия этого решения. Сейчас он возвращается в СК Днепр-1 U-19, но надо понимать, что он не будет играть. У него повреждение боковой связки колена, где-то 3-4 месяца, то есть до следующего года он будет лечиться", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Кивинда – воспитанник Академии СК Днепр-1 (в ДЮФЛ провел 68 матчей, в которых забил 37 голов). В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины U-19 (14 голов в 16 матчах). Ранее сообщалось, что Кивинда может получить статус беженца и, как следствие, португальское или английское гражданство.

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