Ліон розраховував підписати 28-річного алжирця взимку. "Ткачі" домовилися з Вест Хемом про перехід Саїда Бенрама, утім, трансфер завершити не вдалося.

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Як повідомляє RMC Sport, Ліон зі своєї сторони виконав всі умови і завантажив всі необхідні документи у спеціальну програму ФІФА, а Вест Хем жодної дії не зробив до завершення трансферного вікна. Французький клуб у своїй заяві наголосив, що "молотобійці" проігнорували нагадування від керівництва Ліона. "Ткачі" звернулися до ФІФА, щоб вони все ж оформили трансфер. Крім того, французи розглядають можливість подати позов на "молотобійців".

Нагадаємо, що Бенрама виступає за Вест Хем з 2020 року. Він встиг пограти разом з українцем Андрієм Ярмоленком. Саїд провів за "молотобійців" 155 матчів, в яких забив 24 голи та віддав 19 асистів.

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