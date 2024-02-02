Лион рассчитывал подписать 28-летнего алжирца зимой. "Ткачи" договорились с Вест Хэмом о переходе Саида Бенрама, впрочем, трансфер завершить не удалось.

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Как сообщает RMC Sport, Лион со своей стороны выполнил все условия и загрузил все необходимые документы в специальную программу ФИФА, а Вест Хэм ни одного действия не сделал до завершения трансферного окна. Французский клуб в своем заявлении отметил, что "молотобойцы" проигнорировали напоминание от руководства Лиона. "Ткачи" обратились в ФИФА, чтобы они все же оформили трансфер. Кроме того, французы рассматривают возможность подать иск на "молотобойцев".

Напомним, что Бенрама выступает за Вест Хэм с 2020 года. Он успел поиграть вместе с украинцем Андреем Ярмоленко. Саид провел за "молотобойцев" 155 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 19 ассистов.

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