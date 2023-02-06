Галатасарай узяв паузу в переговорах із Ромою з приводу трансферу Ніколо Дзаньйоло через землетрус, який забрав життя понад 1500 жителів країни.

Минулої ночі в Туреччині стався руйнівний землетрус із силою удару 7,7 бала за шкалою Ріхтера, унаслідок якого загинуло понад 1500 осіб. У зв'язку з цими подіями в країні оголошено траур.

Дзаньйоло зробив крок до примирення з Ромою – перша заява гравця після зриву трансферу

Як інформує Gazzetta dello Sport, з цієї причини Галатасарай призупинив переговори з Ромою з приводу можливого трансферу півзахисника збірної Італії Ніколо Дзаньйоло. Повідомляється, що в обох сторін є час до середи. Саме 8 лютого в Туреччині закривається зимове трансферне вікно.

Нагадаємо, що після заяви гравця про небажання продовжувати свої виступи за Рому, клуб має намір позбутися Дзаньйоло будь-якими способами. Після зірваного переходу в Борнмут у Дзаньйоло залишився єдиний доступний варіант у вигляді чемпіонату Туреччини.

Контракт Ніколо з Ромою дійсний до літа 2024 року.

Аталанта у меншості програла Сассуоло й залишилась поза зоною ЛЧ, Рома здолала Емполі та піднялась у топ-3 Серії А