В рамках суботньох програми 21-го туру Серії А заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 21-й тур

Кремонезе – Лечче – 0:2

Голи: Баскіротто, 58, Стрефецца, 69

Рома – Емполі – початок о 19:00

Сассуоло – Аталанта – початок о 21:45

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Кремонезе – Лечче. Команді з Кремони досі не вдається здобути дебютну перемогу після повернення в Серії А. Перший тайм завершився без голів, однак в середині другого Лечче відвантажив два м'ячі. Голами відзначились Стрефецца й Баскіротто. До речі, Баскіротто забив третій гол головою у поточному чемпіонаті.

Лише один захисник в топ-5 ліг Європи в сезоні 2022/23 забивав головою частіше (Духі з Уніона), а Федеріко встав у один ряд з Мілітао та Смоллінгом (у них теж по 3 голи головою). Крім того, він допоміг Лечче відірватись від зони вильоту на 10 очок. Фінальний свисток зафіксував перемогу Лечче з рахунком 0:2.

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